Авто загорелось в Карагандинской области
Сегодня, 08:59
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Сегодня, 08:59Сегодня, 08:59
112Фото: ust-izora-mo.ru
В городе Сарань Карагандинской области произошло возгорание легкового автомобиля, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.
"Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается. МЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте", - говорится в сообщении.
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