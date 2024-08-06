  • 6 Августа, 09:32
  • BAIGENEWS

Авто загорелось в Карагандинской области

Сегодня, 08:59
АВТОР
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ust-izora-mo.ru Сегодня, 08:59
Сегодня, 08:59
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Фото: ust-izora-mo.ru

В городе Сарань Карагандинской области произошло возгорание легкового автомобиля, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.

"Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается. МЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте", - говорится в сообщении.

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