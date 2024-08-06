Авто загорелось в Карагандинской области

В городе Сарань Карагандинской области произошло возгорание легкового автомобиля, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.

"Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается. МЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте", - говорится в сообщении.