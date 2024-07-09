  • 9 Июля, 10:53
  • BAIGENEWS

Авто загорелось в Астане

Сегодня, 09:26
АВТОР
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mayaksbor.ru Сегодня, 09:26
Сегодня, 09:26
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Фото: mayaksbor.ru

Столичные спасатели потушили горящий автомобиль, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Силами спасателей огонь ликвидирован за 15 минут с момента поступления вызова", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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