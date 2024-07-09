Авто загорелось в Астане
Сегодня, 09:26
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Сегодня, 09:26Сегодня, 09:26
122Фото: mayaksbor.ru
Столичные спасатели потушили горящий автомобиль, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Силами спасателей огонь ликвидирован за 15 минут с момента поступления вызова", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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