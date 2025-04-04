Авто загорелось посреди дороги в Павлодарской области
Пожарные оперативно справились с горением.
Сегодня, 21:15
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Сегодня, 21:15Сегодня, 21:15
167Фото: ДЧС Павлодарской области
Сегодня, 4 апреля, в 08:51 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании автомобиля марки Волга на автодороге Успенка-Павлодар, недалеко от села Ефремовка, передаёт BaigeNews.kz. Незамедлительно выехавшие на место огнеборцы ПЧ-11 ДЧС Павлодарской области оперативно справились с горением, ликвидировав пожар на площади 4 кв. м и не допустив взрыва и распространения огня.
Департамент по чрезвычайным ситуациям напоминает водителям о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Чтобы избежать таких инцидентов, следует:
- Обязательно укомплектовывать транспорт исправным огнетушителем объемом не менее 2 литров, знать его устройство и уметь пользоваться.
- Содержать все узлы и механизмы автомобиля в исправном состоянии.
- Не заряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах.
- Не использовать паяльную лампу для подогрева двигателя.
Ранее мы сообщали, что административное здание горело в Алматы.
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