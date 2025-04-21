Утро в районе Сарайшык по улице Райымбека Батыра в Астане началось с экстрима — прямо на проезжей части вспыхнул легковой автомобил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС. Пожар произошёл внезапно, но спасатели сработали оперативно и быстро ликвидировали возгорание.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причины инцидента пока выясняются, но специалисты не исключают техническую неисправность или нарушение правил эксплуатации.

МЧС в очередной раз напоминает водителям: не пренебрегайте техобслуживанием автомобиля, регулярно проверяйте проводку и не храните в салоне легковоспламеняющиеся предметы.

Ранее мы сообщали, что пожар вспыхнул в общежитии Усть-Каменогорска: эвакуированы 68 человек.