Авто загорелось на трассе в Акмолинской области
Сегодня, 16:42
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Сегодня, 16:42Сегодня, 16:42
279Фото: ДЧС Акмолинской области
Машина вспыхнула на трассе "Кокшетау-Зеренда" в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
ЧП произошло в 14:40 у села Викторовка Зерендинского района.
На место вызова выехали трое спасателей и одна единица техники ДЧС.
Пожар ликвидирован в 14:58. Жертв и пострадавших нет.
Причина случившегося устанавливается.
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