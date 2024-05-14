Авто загорелось на трассе в Акмолинской области

Машина вспыхнула на трассе "Кокшетау-Зеренда" в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

ЧП произошло в 14:40 у села Викторовка Зерендинского района.

На место вызова выехали трое спасателей и одна единица техники ДЧС.

Пожар ликвидирован в 14:58. Жертв и пострадавших нет.

Причина случившегося устанавливается.