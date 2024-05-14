  • 14 Мая, 17:27
  • BAIGENEWS

Авто загорелось на трассе в Акмолинской области

Сегодня, 16:42
АВТОР
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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 16:42
Сегодня, 16:42
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Фото: ДЧС Акмолинской области

Машина вспыхнула на трассе "Кокшетау-Зеренда" в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

ЧП произошло в 14:40 у села Викторовка Зерендинского района.

На место вызова выехали трое спасателей и одна единица техники ДЧС.

Пожар ликвидирован в 14:58. Жертв и пострадавших нет.

Причина случившегося устанавливается.

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