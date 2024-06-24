Авто загорелось на дороге в Усть-Каменогорске

Автомобиль загорелся на проезжей части в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Огнеборцы ликвидировали пожар за 20 минут с момента поступления вызова.

“На одной из проезжих частей города Усть-Каменогорск в результате Дорожно-транспортного происшествия произошло возгорание легкового автомобиля”, - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших нет.