  • 24 Июня, 14:59
  • BAIGENEWS

Авто загорелось на дороге в Усть-Каменогорске

Сегодня, 14:47
АВТОР
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скриншот Сегодня, 14:47
Сегодня, 14:47
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Фото: скриншот

Автомобиль загорелся на проезжей части в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Огнеборцы ликвидировали пожар за 20 минут с момента поступления вызова. 

“На одной из проезжих частей города Усть-Каменогорск в результате Дорожно-транспортного происшествия произошло возгорание легкового автомобиля”, - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших нет.

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