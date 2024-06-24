Авто загорелось на дороге в Усть-Каменогорске
Сегодня, 14:47
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Сегодня, 14:47Сегодня, 14:47
56Фото: скриншот
Автомобиль загорелся на проезжей части в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Огнеборцы ликвидировали пожар за 20 минут с момента поступления вызова.
“На одной из проезжих частей города Усть-Каменогорск в результате Дорожно-транспортного происшествия произошло возгорание легкового автомобиля”, - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавших нет.
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