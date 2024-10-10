  • 11 Октября, 00:47
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Авто въехало в пешеходов в Костанае

Вчера, 23:40
АВТОР
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BaigeNews.kz Вчера, 23:40
Вчера, 23:40
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Фото: BaigeNews.kz

В Костанае водитель легкового автомобиля заехал на тротуар и сбил несколько пешеходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Момент ДТП запечатлели камеры видеонаблюдения. На видео видно, как машина резко сворачивает с дороги и съезжает на тротуар, где в этот момент находились пешеходы.

По информации полиции, ДТП произошло 9 октября вечером. 49-летнему водителю стало плохо за рулём. Его и двух пешеходов доставили в травмпункт.

У двоих из них были небольшие ушибы и ссадины, сообщили в Костанайской городской больнице. После оказания помощи они отпущены домой. 24-летняя девушка госпитализирована в травматологическое отделение с размозжённой раной и открытыми переломами костей стопы.

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