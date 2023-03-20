Авто слетело с моста в Алматы: стало известно о состоянии пострадавших

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Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Алматы, в результате которого автомобиль слетел с моста вниз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

В управлении общественного здравоохранения города сообщили, что в результате аварии пострадало шесть человек.

"В городскую больницу скорой неотложной помощи были доставлены четверо пострадавших с черепно-мозговой травмой, переломами и ушибами различной тяжести. После оказанной помощи один из них был направлен на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства, трое госпитализированы. Из них двое находятся в реанимации, один - в отделении травматологии. На данный момент их состояние оценивается как тяжёлое за счет полученных травм", - сообщили в ведомстве.

Один пациент, доставленный в городскую клиническую больницу №7, госпитализирован в нейрохирургическое отделение, у него состояние средней степени тяжести.

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Алатауском районе Алматы. По данным департамента полиции, обе машины следовали по проспекту Рыскулова в западном направлении. Водитель автомашины марки Volkswagen при перестроении столкнулся с авто марки Toyota, которая наехав на опору моста, слетела с путепровода вниз и опрокинулась.