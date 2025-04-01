В Москве автомобиль выехал с пятого этажа многоуровнего паркинга и рухнул вниз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Момент падения Volkswagen Golf попал на видео. В машине была водитель – 69-летняя женщина, она погибла. Водитель сдавала назад и не справилась с управлением. При падении машина перевернулась на крышу.

Обстоятельства происшествия выясняются.