Авто с водителем рухнуло с пятого этажа многоуровнего паркинга
За рулём была женщина, она погибла.
Сегодня, 06:54
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Сегодня, 06:54Сегодня, 06:54
190Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Москве автомобиль выехал с пятого этажа многоуровнего паркинга и рухнул вниз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Момент падения Volkswagen Golf попал на видео. В машине была водитель – 69-летняя женщина, она погибла. Водитель сдавала назад и не справилась с управлением. При падении машина перевернулась на крышу.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Видео: Telegram-канал Mash
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