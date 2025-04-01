  • 1 Апреля, 07:57
  • BAIGENEWS

Авто с водителем рухнуло с пятого этажа многоуровнего паркинга

За рулём была женщина, она погибла.

Сегодня, 06:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 06:54
Сегодня, 06:54
190
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Москве автомобиль выехал с пятого этажа многоуровнего паркинга и рухнул вниз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Момент падения Volkswagen Golf попал на видео. В машине была водитель – 69-летняя женщина, она погибла. Водитель сдавала назад и не справилась с управлением. При падении машина перевернулась на крышу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: Telegram-канал Mash

Самое читаемое

Наверх