В Шымкенте остановили три автомобиля, из которых громко играла музыка. Так как это мешало горожанам, патрульные пресекли нарушение общественного порядка и провели проверку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Выяснилось, что водители самостоятельно переоборудовали свои машины, установив в них мощные аудиосистемы, не предусмотренные заводской комплектацией. Такие изменения считаются незаконным вмешательством в конструкцию транспортного средства.

Все трое автомобилистов привлечены к административной ответственности. Их машины отправлены на специализированную стоянку.