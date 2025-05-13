  • 13 Мая, 21:55
  • BAIGENEWS

Авто с незаконным тюнингом аудиосистем забрали на штрафстоянку в Шымкенте

Жители и полиция не оценили "звуковое шоу".

Сегодня, 20:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 20:30
Сегодня, 20:30
117
Фото: pxhere.com

В Шымкенте остановили три автомобиля, из которых громко играла музыка. Так как это мешало горожанам, патрульные пресекли нарушение общественного порядка и провели проверку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Выяснилось, что водители самостоятельно переоборудовали свои машины, установив в них мощные аудиосистемы, не предусмотренные заводской комплектацией. Такие изменения считаются незаконным вмешательством в конструкцию транспортного средства.

Все трое автомобилистов привлечены к административной ответственности. Их машины отправлены на специализированную стоянку.

Самое читаемое

Наверх