Авто с незаконным тюнингом аудиосистем забрали на штрафстоянку в Шымкенте
Жители и полиция не оценили "звуковое шоу".
Сегодня, 20:30
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Сегодня, 20:30Сегодня, 20:30
117Фото: pxhere.com
В Шымкенте остановили три автомобиля, из которых громко играла музыка. Так как это мешало горожанам, патрульные пресекли нарушение общественного порядка и провели проверку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Выяснилось, что водители самостоятельно переоборудовали свои машины, установив в них мощные аудиосистемы, не предусмотренные заводской комплектацией. Такие изменения считаются незаконным вмешательством в конструкцию транспортного средства.
Все трое автомобилистов привлечены к административной ответственности. Их машины отправлены на специализированную стоянку.
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