Авто с людьми упало с обрыва в Иртыш во время гонок
Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека.
Сегодня, 08:00
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Сегодня, 08:00Сегодня, 08:00
63Фото: МВД РК
Автомобиль упал с обрыва в Иртыш во время гонок в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.
"5 января в 06:00 поступило сообщение о том, что на острове Полковничий, в районе Орлиного гнезда, легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека. На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Проводятся поисково-спасательные мероприятия и устанавливаются обстоятельства случившегося", – сообщили в МВД.
Фото: МВД РК
Полицейские напоминают о недопустимости проведения опасных гонок и призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности, чтобы избежать подобных трагедий.
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