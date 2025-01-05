Автомобиль упал с обрыва в Иртыш во время гонок в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

"5 января в 06:00 поступило сообщение о том, что на острове Полковничий, в районе Орлиного гнезда, легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека. На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Проводятся поисково-спасательные мероприятия и устанавливаются обстоятельства случившегося", – сообщили в МВД.

Фото: МВД РК

Полицейские напоминают о недопустимости проведения опасных гонок и призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности, чтобы избежать подобных трагедий.