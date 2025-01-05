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Авто с людьми упало с обрыва в Иртыш во время гонок

Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека.

Сегодня, 08:00
АВТОР
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МВД РК Сегодня, 08:00
Сегодня, 08:00
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Фото: МВД РК

Автомобиль упал с обрыва в Иртыш во время гонок в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

"5 января в 06:00 поступило сообщение о том, что на острове Полковничий, в районе Орлиного гнезда, легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека. На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Проводятся поисково-спасательные мероприятия и устанавливаются обстоятельства случившегося", – сообщили в МВД.

Фото: МВД РК

Полицейские напоминают о недопустимости проведения опасных гонок и призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности, чтобы избежать подобных трагедий.

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