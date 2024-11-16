Авто с детьми и взрослыми вызволили из снежного заноса в Костанайской области
Сегодня, 03:47
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Сегодня, 03:47Сегодня, 03:47
99Фото: МЧС РК
Четырёх человек спасли из снежного заноса сотрудники МЧС в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
Автомобиль, в котором находились двое взрослых и двое детей, застрял в Карасуском районе в 10 км от одноимённого села, сообщает МЧС РК.
На место незамедлительно выехали спасатели. Они вызволили из снежного плена авто и людей. Граждане в медицинской помощи не нуждались и были сопровождены до ближайшего населённого пункта.
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