Авто с 80-летним водителем опрокинулось на трассе в области Абай

Полицейские пришли на помощь пострадавшим в аварии на трассе Алматы - Усть-Каменогорск. За рулём машины, попавшей в ДТП, оказался 80-летний мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл в 6:40 утра в районе села Жана Озен.

"80-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые оказали первую медицинскую помощь пострадавшим. Полицейские обработали раны на руках водителя, аккуратно наложили повязки и поддержали его до приезда бригады скорой помощи. Их оперативные и профессиональные действия помогли стабилизировать состояние пострадавших в критические минуты после аварии", - сообщили в полиции.