В ВКО в городе Алтай автомобиль провалился в канализационный колодец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.



Канализационный колодец раскопали в прошлом году. И в дождливый день, не справившись с управлением, водитель авто угодил в эту огромную яму. Автомобилю требуется серьёзный ремонт.

Местные жители предполагали, что рано или поздно на их улице что-то подобное обязательно произойдет.

"В октябре прошлого года нам в трёх местах раскопали канализационные колодцы. До этого был засор, стоки изливались на поверхность несколько месяцев. Чтобы устранить все это, было принято такое решение. Приводить всё в порядок сразу не стали, мол, нет колец, чтобы восстановить колодцы, закажем. И вот полгода это всё так и стоит", – рассказала местная жительница Татьяна Синельникова.