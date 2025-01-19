  • 19 Января, 19:35
  • BAIGENEWS

Авто перевернулось в результате ДТП в Алматы: погибла женщина

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Сегодня, 18:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео Сегодня, 18:15
Сегодня, 18:15
158
Фото: скриншот с видео

39-летняя женщина погибла и ещё два человека пострадали в страшной аварии в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Как сообщили в  пресс-службе департамента полиции мегаполиса, ДТП произошло 19 января в 5:30 утра в Бостандыкском районе Алматы. 

"20-летний водитель автомашины марки Toyota, следуя по проспекту Аль-Фараби в западном направлении, на пересечении с улицей Каратаева, не справился с рулевым управлением, выехал на северную обочину дорогу и допустил наезд на бордюрный камень.  Далее, продолжив движение, выехал на тротуар и допустил наезд на пешехода – 39-летнюю женщину, а затем, наехав на опору рекламного щита, опрокинулся на крышу", - говорится в сообщении. 

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия. 

"Водитель авто и его пассажирка были госпитализированы в одну из больниц города. По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело", - добавили в полиции.

Самое читаемое

Наверх