Авто перевернулось в результате ДТП в Алматы: погибла женщина
Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.
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39-летняя женщина погибла и ещё два человека пострадали в страшной аварии в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции мегаполиса, ДТП произошло 19 января в 5:30 утра в Бостандыкском районе Алматы.
"20-летний водитель автомашины марки Toyota, следуя по проспекту Аль-Фараби в западном направлении, на пересечении с улицей Каратаева, не справился с рулевым управлением, выехал на северную обочину дорогу и допустил наезд на бордюрный камень. Далее, продолжив движение, выехал на тротуар и допустил наезд на пешехода – 39-летнюю женщину, а затем, наехав на опору рекламного щита, опрокинулся на крышу", - говорится в сообщении.
В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.
"Водитель авто и его пассажирка были госпитализированы в одну из больниц города. По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело", - добавили в полиции.
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