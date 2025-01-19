39-летняя женщина погибла и ещё два человека пострадали в страшной аварии в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции мегаполиса, ДТП произошло 19 января в 5:30 утра в Бостандыкском районе Алматы.

"20-летний водитель автомашины марки Toyota, следуя по проспекту Аль-Фараби в западном направлении, на пересечении с улицей Каратаева, не справился с рулевым управлением, выехал на северную обочину дорогу и допустил наезд на бордюрный камень. Далее, продолжив движение, выехал на тротуар и допустил наезд на пешехода – 39-летнюю женщину, а затем, наехав на опору рекламного щита, опрокинулся на крышу", - говорится в сообщении.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.