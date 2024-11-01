Авто перевернулось на крышу в ДТП в Семее

Авто перевернулось на пересечении улиц Дулатова и Фрунзе в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции области Абай, авария с участием трёх машин произошла около 12:00.

"По предварительным данным, столкнулись автомобили марок Toyota и Honda. В результате удара автомобиль Honda перевернулся и столкнулся с автомобилем марки Mercedes, припаркованным на обочине", - уточнили в ДП.

Пострадавших в происшествии нет. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование для установления всех обстоятельств и причин аварии.