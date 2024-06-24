Авто опрокинулось в Семее: трое госпитализированы

Крупное ДТП произошло в Семее, одна из машин опрокинулась на крышу, передаёт BaigeNews.kz.

В департаменте полиции уточнили, что авария произошла 23 июня в 14:10 на пересечении улиц Тарбагатайская-Ауезова.

"57-летний водитель, управляя Mitsubishi Pajero, не убедившись в безопасности движения, допустил столкновение с Toyota Camry, двигавшейся по проспекту Ауэзова прямо. От удара Mitsubishi опрокинулась на проезжей части", - сообщили в полиции.

В результате ДТП пострадали три человека, их доставили в больницу.

Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.