Авто опрокинулось в Семее: трое госпитализированы
Сегодня, 20:55
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Сегодня, 20:55Сегодня, 20:55
52Фото: ДП области Абай
Крупное ДТП произошло в Семее, одна из машин опрокинулась на крышу, передаёт BaigeNews.kz.
В департаменте полиции уточнили, что авария произошла 23 июня в 14:10 на пересечении улиц Тарбагатайская-Ауезова.
"57-летний водитель, управляя Mitsubishi Pajero, не убедившись в безопасности движения, допустил столкновение с Toyota Camry, двигавшейся по проспекту Ауэзова прямо. От удара Mitsubishi опрокинулась на проезжей части", - сообщили в полиции.
В результате ДТП пострадали три человека, их доставили в больницу.
Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
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