Серьёзное дорожно-транспортное происшествие унесло жизни двух человек на автодороге Алматы-Усть-Каменогорск. Как сообщили в полиции, водитель автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии водитель и пассажир погибли на месте.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Правоохранительные органы в очередной раз призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила.

Ранее мы сообщали, что подробности шокирующего ДТП в центре Караганды озвучили в суде.