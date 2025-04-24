Авто опрокинулось в результате ДТП в области Жетісу, есть погибшие
Проводится досудебное расследование.
Сегодня, 15:16
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Сегодня, 15:16Сегодня, 15:16
135Фото: Depositphotos
Серьёзное дорожно-транспортное происшествие унесло жизни двух человек на автодороге Алматы-Усть-Каменогорск. Как сообщили в полиции, водитель автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии водитель и пассажир погибли на месте.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Правоохранительные органы в очередной раз призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила.
Ранее мы сообщали, что подробности шокирующего ДТП в центре Караганды озвучили в суде.
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