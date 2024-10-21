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Авто опрокинулось на бок в результате ДТП в Астане

Сегодня, 07:18
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 07:18
Сегодня, 07:18
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Фото: скриншот видео

В Астане произошло ДТП, в результате которого автомобиль опрокинулся на бок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

Сообщается, что водитель Chevrolet Cobalt на проспекте Тауелсиздик при повороте налево не уступил дорогу машине, тем самым допустил столкновение с автомашиной марки "ВАЗ". От удара Chevrolet Cobalt по инерции опрокинуло на бок.

В результате ДТП пострадали водитель Chevrolet Cobalt. Материал в его отношении будет направлен в суд.

 
 
 
 
 
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Публикация от АСТАНА | ЖАЛОБЫ | ОТЗЫВЫ 🌐🔝🗨️ (@zhaloby.astana)

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