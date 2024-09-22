Авто из кортежа с дипломатами подорвалось на мине в Пакистане: казахстанский посол не пострадал
Вчера, 22:25
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Вчера, 22:25Вчера, 22:25
126Фото: МИД РФ
Полицейский автомобиль, который сопровождал послов из 12 стран, в том числе и Казахстан, подорвался на мине, передаёт BaigeNews.kz.
По данным МИД РК, никто из дипломатов не пострадал.
"22 сентября в провинции Хайбер-Пахтунхва на мине подорвалась машина полиции, сопровождавшая послов из 12 государств. Ранены трое полицейских, один погиб. Представители дипкорпуса не пострадали, все послы вернулись в Исламабад. Послы направлялись в город Сват для участия в Конференции по туризму, организованной Торгово-промышленной палатой Исламабад", — сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Известно, что посол Казахстана был в составе этой колонны, в данный момент он и его иностранные коллеги в безопасности, в Исламабаде.
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