Авто из кортежа с дипломатами подорвалось на мине в Пакистане: казахстанский посол не пострадал

Полицейский автомобиль, который сопровождал послов из 12 стран, в том числе и Казахстан, подорвался на мине, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МИД РК, никто из дипломатов не пострадал.

"22 сентября в провинции Хайбер-Пахтунхва на мине подорвалась машина полиции, сопровождавшая послов из 12 государств. Ранены трое полицейских, один погиб. Представители дипкорпуса не пострадали, все послы вернулись в Исламабад. Послы направлялись в город Сват для участия в Конференции по туризму, организованной Торгово-промышленной палатой Исламабад", — сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Известно, что посол Казахстана был в составе этой колонны, в данный момент он и его иностранные коллеги в безопасности, в Исламабаде.