Австралийцы отпраздновали с пиротехникой выход своей сборной в плей-офф мундиаля

Фото: скриншот из видео

30 ноября состоялись матчи 3-го и заключительного тура группового этапа чемпионата мира, по итогам которых сборная Австралии обыграла Данию со счётом 1:0 и вышла в плей-офф турнира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на championat.com.

На родине команды болельщики, которые наблюдали за триумфом своей команды в 4 часа ночи, устроили бурное празднование знаменательного события с применением пиротехники.

Стоит отметить, что Австралия проиграла стартовый тур чемпионата, уступив сборной Франции со счётом 1:4. В следующей встрече команда реабилитировалась и обыграла Тунис — 1:0. После победы над Данией Австралия набрала 6 очков и сравнялась с Францией, но из-за разницы забитых и пропущенных мячей вышла в плей-офф со второго места.

На стадии 1/8 финала Австралия встретится с победителем группы С. На первое месте в этом квартете претендуют Польша, Аргентина и Саудовская Аравия. Матч 1/8 состоится в субботу, 3 декабря.