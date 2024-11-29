Австралия запретит пользоваться соцсетями подросткам младше 16 лет

Австралия запретит детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями, это стало возможным после того, как сенат принял соответствующий закон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

За нарушение запрета соцсети будут штрафовать, однако если сами подростки обойдут ограничение, наказания для них не предусмотрено.

Многие родители выступают за такой запрет, но критики закона сомневаются в том, что его исполнение можно будет эффективно отслеживать — их также беспокоит, не приведет ли новый закон к социальной изоляции подростков.

Ожидается, что закон, который, как считается, вводит самые строгие в мире ограничения, вступит в силу не ранее чем через год.

За нарушение запрета технологические компании, владеющие соцсетями, будут штрафоваться на сумму до 50 млн австралийских долларов (32,5 млн долларов США). Под ограничения не попадают игровые сайты и мессенджеры, а также платформы, на которых можно не регистрироваться — например, YouTube, скорее всего, не будет запрещен для подростков.

Как именно будет определяться возраст пользователя, пока не известно. Правительство Австралии планирует протестировать несколько технологий в ближайшие месяцы. Но в итоге ответственность за внедрение проверки возраста будет лежать на самих соцсетях.