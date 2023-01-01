Австралия и Таиланд: где сыграют казахстанские теннисисты на предстоящей неделе

Фото: пресс-служба ФТК

Федерация тенниса Казахстана опубликовала недельный календарь турниров нового теннисного сезона, в которых будут принимать участие казахстанцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Турнир WTA 500 в Аделаиде (Австралия)

Прошла жеребьёвка турнира WTA 500 в Аделаиде, который пройдет со 2 по 8 января. В первом круге чемпионка "Уимблдона" из Казахстана Елена Рыбакина поборется с американкой Даниэль Коллинс.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с россиянкой Анной Калинской начнет свой путь к титулу со второго круга.

Турнир ATP 250 в Аделаиде (Австралия)

Андрей Голубев и Александр Недовесов в первом круге встретятся с Альбано Оливетти (Франция)/Максом Кресси (США).

Нонтабури Челленджер 75 (Таиланд)

Бейбит Жукаев (308 АТР) на старте будет противостоять японцу Шо Шимабукоро (264 АТР).