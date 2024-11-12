Авиаудар Израиля на юге сектора Газа: 11 человек погибли
Сегодня, 11:51
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Сегодня, 11:51Сегодня, 11:51
55Фото: aa.com.tr
11 человек погибли, еще несколько получили ранения в результате израильского авиаудара на юге сектора Газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.
Отметим, удар был нанесен по целям в населенном пункте рядом с городом Хан-Юнис. В интернет-кафе и палатках, которые подверглись обстрелу, находились палестинские беженцы.
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