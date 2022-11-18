Авиационная администрация Казахстана и Boeing подписали меморандум о сотрудничестве

Комитет гражданской авиации и АО "Авиационная администрация Казахстана" совместно с компанией Boeing при содействии посольства РК в США организовали семинар по планированию авиакомпаний и подписали меморандум о сотрудничестве, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие прошло с 14 по 18 ноября в Астане. Его цель – собрать потенциальных будущих талантов казахстанской гражданской авиационной промышленности и объединить заинтересованных лиц для будущего развития и успеха бизнеса.

Семинар охватывал важные темы: стратегии и бизнес-модели авиакомпаний, рыночный спрос, планирование воздушной сети и флота, эксплуатационные характеристики самолётов, экономика авиакомпании, анализ стоимости и устойчивое развитие авиационной индустрии.

В нём участвовали представители авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки - Air Astana, Fly Arystan, Qazaq Air и SCAT, международных аэропортов Алматы, Астаны и Актау, а также специалисты АО "Самрук-Казына", РГП "Казаэронавигация", Комитета гражданской авиации МИИР РК и Авиационной администрации Казахстана.

С работой ознакомились министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев и председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев. Министр отметил, что подобные мероприятия повышают уровень знаний отечественных специалистов и показывают значимость сотрудничества.

Генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Каталин Раду и вице-президент компании Boeing по продажам и маркетингу в России и СНГ Монте Фрейзер подписали на семинаре в Астане Меморандум о сотрудничестве. Организации будут расширять сотрудничество в областях, связанных с безопасностью полётов, и оказывать взаимную поддержку в развитии авиации в Казахстане.