Авиатопливо без использования нефти собираются производить в Казахстане

В преддверии государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Францию АО НК "КазМунайГаз" и международная компания Axens заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали глава КМГ Асхат Хасенов и председатель правления Axens Квентин Дебуйшерт, передаёт BaigeNews.kz.

Соглашение направлено на расширение взаимовыгодного партнёрства. Компании планируют совместно изучить возможность производства экологически чистого авиационного топлива (SAF) в Казахстане.

Глава КМГ отметил, что партнёрство с Axens позволит привлечь инвестиции в энергетический сектор страны, внедрить передовые технологии производства высококачественного топлива, соответствующего современным экологическим стандартам.

Технологии Axens, связанные с процессами производства возобновляемых видов топлива, рассмотрят в рамках планируемого технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта "Производство устойчивого авиационного топлива в РК" в 2024-2025 годах.

Предварительное ТЭО проекта строительства производственного комплекса SAF в нашей стране уже успешно проведено при участии дочернего предприятия КМГ — ТОО "КазМунайГаз – Аэро" и АО "Эйр Астана". Следующим этапом станет разработка ТЭО проекта.

Также Асхат Хасенов и Квентин Дебуйшерт провели двустороннюю встречу, обсудив вопросы технического сотрудничества в сфере нефтепереработки.

SAF (Sustainable Aviation Fuel) — это экологически чистое авиационное топливо, производимое из возобновляемых ресурсов, не связанных с нефтью. В отличие от обычного авиакеросина, SAF в чистом виде сокращает выбросы углерода на 80%.

Axens — международная компания со штаб-квартирой во Франции предоставляет технологии, оборудование и услуги, включая техническую помощь и обучение для нефтегазовой промышленности. Axens сотрудничает с заводами КазМунайГаза с 1997 года. На Атырауском НПЗ Axens является лицензиаром нескольких установок. Технологии позволяют производить высококачественные бензины и дизтопливо, соответствующие стандартам Евро-4 и Евро-5.