Авиарейсы задерживаются в аэропорту Астаны
На вылет задерживаются четыре рейса, а на прилет — девять.
Сегодня, 17:45
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Сегодня, 17:45Сегодня, 17:45
139Фото: BaigeNews.kz
В аэропорту Астаны сообщили о задержке некоторых авиарейсов из воздушной гавани столицы, передаёт BaigeNews.kz.
"На сегодняшний день в международном аэропорту Астаны из запланированных 75 рейсов на вылет задерживаются 4, а из 78 рейсов на прилет — 9, отменен 1 рейс. На вылет задерживаются: КС642 Астана-Алматы, FS7365 Астана-Орал, DV741 Астана-Актау, IQ425 Астана-Кызылорда", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
При том отмечается, что задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано.
Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсов и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны .
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