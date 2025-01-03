В аэропорту Астаны сообщили о задержке некоторых авиарейсов из воздушной гавани столицы, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день в международном аэропорту Астаны из запланированных 75 рейсов на вылет задерживаются 4, а из 78 рейсов на прилет — 9, отменен 1 рейс. На вылет задерживаются: КС642 Астана-Алматы, FS7365 Астана-Орал, DV741 Астана-Актау, IQ425 Астана-Кызылорда", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

При том отмечается, что задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано.

Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсов и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны .