Авиарейсы задерживаются в аэропортах Астаны и Алматы
Это связано со сложными метеоусловиями.
Сегодня, 09:41
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Сегодня, 09:41Сегодня, 09:41
89Фото: BaigeNews.kz
В Алматы и Астане из-за погодных условий задерживаются авиарейсы, передаёт BaigeNews.kz.
"Международный аэропорт Алматы сообщает, что в связи со сложными метеоусловиями 8 января (снегопад, туман) часть рейсов на вылет была перенесена на более позднее время".
Посмотреть статус рейсов можно на сайтах аэропортов Алматы и Астаны.
Ранее уже сообщалось, что авиарейсы задерживаются в аэропорту Астаны.
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