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Авиарейсы задерживаются в аэропортах Астаны и Алматы

Это связано со сложными метеоусловиями.

Сегодня, 09:41
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 09:41
Сегодня, 09:41
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Фото: BaigeNews.kz

В Алматы и Астане из-за погодных условий задерживаются авиарейсы, передаёт BaigeNews.kz.

"Международный аэропорт Алматы сообщает, что в связи со сложными метеоусловиями 8 января (снегопад, туман) часть  рейсов на вылет была перенесена на более позднее время".

Посмотреть статус рейсов можно на сайтах аэропортов Алматы и Астаны.

Ранее уже сообщалось, что авиарейсы задерживаются в аэропорту Астаны.

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