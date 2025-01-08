В Алматы и Астане из-за погодных условий задерживаются авиарейсы, передаёт BaigeNews.kz.

"Международный аэропорт Алматы сообщает, что в связи со сложными метеоусловиями 8 января (снегопад, туман) часть рейсов на вылет была перенесена на более позднее время".

Посмотреть статус рейсов можно на сайтах аэропортов Алматы и Астаны.

Ранее уже сообщалось, что авиарейсы задерживаются в аэропорту Астаны.