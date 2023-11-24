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Авиарейсы из Уральска вновь отменили из-за непогоды

Сегодня, 21:13
АВТОР
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ura.aero Сегодня, 21:13
Сегодня, 21:13
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Фото: ura.aero

Аэропорт в Уральске приостановил работу из-за ухудшения погоды, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в авиакомпании FlyArystan, в связи с сильным боковым ветром и в результате ухудшения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта отменены рейсы:

  • KC7265 Актау-Уральск;
  • КС7266 Уральск-Актау;
  • KC7165 Алматы-Уральск;
  • КС7166 Уральск-Алматы.

Всем пассажирам предоставят одно бесплатное перебронирование или полный возврат денежных средств.

Накануне в аэропорту Уральска также отменили все рейсы.

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