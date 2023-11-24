Авиарейсы из Уральска вновь отменили из-за непогоды
Сегодня, 21:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:13Сегодня, 21:13
45Фото: ura.aero
Аэропорт в Уральске приостановил работу из-за ухудшения погоды, передаёт BaigeNews.kz.
Как уточнили в авиакомпании FlyArystan, в связи с сильным боковым ветром и в результате ухудшения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта отменены рейсы:
- KC7265 Актау-Уральск;
- КС7266 Уральск-Актау;
- KC7165 Алматы-Уральск;
- КС7166 Уральск-Алматы.
Всем пассажирам предоставят одно бесплатное перебронирование или полный возврат денежных средств.
Накануне в аэропорту Уральска также отменили все рейсы.
Самое читаемое
- Убийство Миланы Давыдовой: ряд чиновников получили выговоры от акима Павлодарской области
- "Я оговорил Масимова": чем апеллируют адвокаты по делу экс-глав полиции Павлодарской области
- Группа подростков избила сироту в Экибастузе
- Иностранки занимались проституцией в одной из гостиниц Алматы
- Ребёнка выбросили из окна в Шымкенте. Стали известны подробности