Авиарейсы из Уральска вновь отменили из-за непогоды

Аэропорт в Уральске приостановил работу из-за ухудшения погоды, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в авиакомпании FlyArystan, в связи с сильным боковым ветром и в результате ухудшения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта отменены рейсы:

KC7265 Актау-Уральск;

КС7266 Уральск-Актау;

KC7165 Алматы-Уральск;

КС7166 Уральск-Алматы.

Всем пассажирам предоставят одно бесплатное перебронирование или полный возврат денежных средств.

Накануне в аэропорту Уральска также отменили все рейсы.