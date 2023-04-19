Авиарейсы из Астаны в Урджар запустят с 15 мая

Авиакомпания QAZAQ AIR с 15 мая запускает прямое авиасообщение из Астаны в Урджар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области Абай.

Полёты будут выполняться с частотой пять раз в неделю, кроме пятницы и воскресенья, на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400 новой генерации.