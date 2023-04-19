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Авиарейсы из Астаны в Урджар запустят с 15 мая Сегодня, 19:44
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Сегодня, 19:44
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Авиарейсы из Астаны в Урджар запустят с 15 мая

Авиакомпания QAZAQ AIR с 15 мая запускает прямое авиасообщение из Астаны в Урджар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области Абай. 

Полёты будут выполняться с частотой пять раз в неделю, кроме пятницы и воскресенья, на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400 новой генерации.

"Стоимость субсидируемых социально значимых авиарейсов составляет 16 000 тенге в одну сторону. Детям до 14 лет предоставляется скидка в размере 50 процентов. Норма провоза ручной клади - пять килограммов, багажа - 20 килограммов", - сообщили в акимате.

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Сегодня, 19:44
158
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