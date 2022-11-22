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Авиарейсы из Астаны в Тюмень откроют в декабре Сегодня, 18:10
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Сегодня, 18:10
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Авиарейсы из Астаны в Тюмень откроют в декабре

С 4 декабря самолёты из столицы Казахстана начнут летать в Тюмень, передаёт BaigeNews.kz.

Об открытии рейсов сообщили в авиакомпании QAZAQ AIR. 

"Международный рейс будет выполняться с частотой два раза в неделю на авиалайнерах De-Havilland Dash 8-Q400", - уточнили в авиакомпании.

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#авиарейсы
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:10
178
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