Авиарейсы из Астаны в Петропавловск запустит Qazaq Air в 2023 году

Фото: oir.mobi

Авиакомпания Qazaq Air расширяет географию полётов по Казахстану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. С начала 2023 года запускается прямое авиасообщение из Алматы в Кокшетау с частотой 3 раза в неделю и ежедневные рейсы из Астаны в Петропавловск.

Полёты по маршруту Алматы-Кокшетау-Алматы будут выполняться по понедельникам, пятницам и воскресеньям с фиксированной стоимостью билета 27 000 тенге в одну сторону.

Стоимость билета по направлению Астана-Петропавловск-Астана составит 12000 тенге в одну сторону.

Детям до 14 лет предоставляется скидка в размере 50%. Норма провоза ручной клади 5 кг, багажа 20 кг. Изменение даты вылета и возврат билетов разрешается без удержания.