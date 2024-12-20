Авиарейсы из Алматы задерживаются из-за непогоды
Сотрудники авиакомпании обратились к пассажирам.
Сегодня, 17:13
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Сегодня, 17:13Сегодня, 17:13
49Фото: baigenews.kz
Самолёты не могут вылететь по расписанию из Алматы из-за непогоды. Об этом сообщили в авиакомпании Air Astana, передаёт BaigeNews.kz.
"Рейсы из Алматы задерживаются в связи с сильным снегопадом, препятствующим противобледенительной обработке самолётов", - сказано в сообщении пресс-службы компании.
Пассажирам предлагают проверять статус рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт.
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