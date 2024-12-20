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Авиарейсы из Алматы задерживаются из-за непогоды

Сотрудники авиакомпании обратились к пассажирам.

Сегодня, 17:13
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:13
Сегодня, 17:13
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Фото: baigenews.kz

Самолёты не могут вылететь по расписанию из Алматы из-за непогоды. Об этом сообщили в авиакомпании Air Astana, передаёт BaigeNews.kz.

"Рейсы из Алматы задерживаются в связи с сильным снегопадом, препятствующим противобледенительной обработке самолётов", - сказано в сообщении пресс-службы компании. 

Пассажирам предлагают проверять статус рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт. 

 

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