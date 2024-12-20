Самолёты не могут вылететь по расписанию из Алматы из-за непогоды. Об этом сообщили в авиакомпании Air Astana, передаёт BaigeNews.kz.

"Рейсы из Алматы задерживаются в связи с сильным снегопадом, препятствующим противобледенительной обработке самолётов", - сказано в сообщении пресс-службы компании.

Пассажирам предлагают проверять статус рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт.