Авиарейс Усть-Каменогорск—Семей—Урджар возобновили после реконструкции взлётной полосы

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На взлётно-посадочную площадку аэропорта в селе Урджар после длительной реконструкции приземлился самолет первого авиарейса Усть-Каменогорск — Семей — Урджар, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата области Абай, реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Урджар началась в 2020 году, на данный момент ремонтные работы полностью завершены.

"Данный проект реализован в рамках программы "Нұрлы жол". В результате длина взлетно-посадочной полосы была увеличена на 600 метров и составила 2100 метров. Кроме того, площадь перрона была увеличена для двух самолетов", — сообщили в ведомстве.

Взлётно-посадочная полоса аэропорта может принимать самолеты компаний Air Astana, Scat, FlyArystan, Qazaq Air.