Авиарейс "Кызылорда-Кокшетау" планируют запустить в 2025 году
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Министр транспорта Марат Карабаев встретился с жителями Кызылординской области. Он ответил на вопросы населения и сообщил, что для развития внутреннего туризма со следующего года планируется запустить авиарейс по маршруту "Кызылорда-Кокшетау", передаёт BaigeNews.kz.
Также в ходе встречи стало известно, что в следующем году начнётся реконструкция дороги "Кызылорда-Актобе". Трасса будет соответствовать I технической категории и станет четырёхполосной. Работы начнутся с обхода Кызылорды. По территорий Кызылординской области протяжённость дороги составляет 465 километров.
В 2027 году начнётся строительство дороги республиканского значения "Бейнеу-Сексеул" общей протяжённостью 736 километров.
Кроме того, в этом году в эксплуатацию введут 140 километров дороги "Кызылорда-Жезказган", проходящей по территории Кызылординской области.
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