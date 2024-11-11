Авиарейс "Кызылорда-Кокшетау" планируют запустить в 2025 году

Министр транспорта Марат Карабаев встретился с жителями Кызылординской области. Он ответил на вопросы населения и сообщил, что для развития внутреннего туризма со следующего года планируется запустить авиарейс по маршруту "Кызылорда-Кокшетау", передаёт BaigeNews.kz.

Также в ходе встречи стало известно, что в следующем году начнётся реконструкция дороги "Кызылорда-Актобе". Трасса будет соответствовать I технической категории и станет четырёхполосной. Работы начнутся с обхода Кызылорды. По территорий Кызылординской области протяжённость дороги составляет 465 километров.

В 2027 году начнётся строительство дороги республиканского значения "Бейнеу-Сексеул" общей протяжённостью 736 километров.

Кроме того, в этом году в эксплуатацию введут 140 километров дороги "Кызылорда-Жезказган", проходящей по территории Кызылординской области.