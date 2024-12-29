Ещё два авиапроисшествия случились в эти выходные с самолётами в Канаде и Норвегии. К счастью, на этот раз обошлось без жертв, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает телеканал CBC, пассажирский самолёт авиакомпании Air Canada, выполнявший рейс из Сент-Джонса, совершил жёсткую посадку из-за неисправности шасси и частично загорелся в аэропорту города Галифакс.

Инцидент произошёл в субботу около 21:30 по местному времени (около 05:30 мск воскресенья). Как сообщил телеканал со ссылкой на пассажира рейса, у самолета, предположительно, возникли проблемы с посадкой из-за неисправности шасси, в результате чего он "заскользил" по взлетно-посадочной полосе, и его часть загорелась.

На борту находились 73 пассажира. Представитель авиакомпании заявил, что в результате инцидента никто не пострадал. В свою очередь, полиция со ссылкой на работавших на месте медиков сообщила, что некоторые из находившихся на борту людей получили незначительные травмы.

В результате инцидента прилеты и вылеты в аэропорту Галифакса были временно приостановлены. В настоящий момент аэропорт возобновил работу в обычном режиме. Точные причины инцидента пока не называются.

По информации норвежского канала NRK, взлетно-посадочную полосу в норвежском аэропорту Торп закрыли после того, как самолёт KLM совершил там вынужденную посадку в субботу вечером.

Никто из 182 человек, находившихся на борту, во время аварийной посадки не пострадал, но самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился на траве у обочины.

"Самолёт KLM стоит там и блокирует взлётно-посадочную полосу. Компания инициировала комплекс мероприятий для того, чтобы иметь возможность переместить самолёт. После этого взлетно-посадочная полоса будет подготовлена для нормального движения", — сообщил руководитель отдела коммуникаций аэропорта Торп-Сандефьорд Тин Клейв-Матисен.

Закрытие аэропорта в воскресенье доставило неудобство около 5000 пассажиров.