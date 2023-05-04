Авиаперевозчики заработали 151 млрд тенге за квартал в Казахстане

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Более 2,7 миллиона пассажиров перевезли воздушным транспортом в І квартале в Казахстане. При этом авиакомпании заработали 151 миллиард тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

За январь-март число авиапассажиров составило более 2 724 000 человек. Этот показатель на 39,5 процента больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Самым популярным направлением остаётся Алматы, туда в І квартале перевезено 893 тысячи пассажиров. На втором месте Астана, туда летали 722 тысячи пассажиров. Замыкает тройку Шымкент с показателем 268 тысяч пассажиров.