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  • Авиаперевозчики заработали 151 млрд тенге за квартал в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 15:54
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Сегодня, 15:54
237
Фото: pixabay.com

Авиаперевозчики заработали 151 млрд тенге за квартал в Казахстане

Более 2,7 миллиона пассажиров перевезли воздушным транспортом в І квартале в Казахстане. При этом авиакомпании заработали 151 миллиард тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

За январь-март число авиапассажиров составило более 2 724 000 человек. Этот показатель на 39,5 процента больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Самым популярным направлением остаётся Алматы, туда в І квартале перевезено 893 тысячи пассажиров. На втором месте Астана, туда летали 722 тысячи пассажиров. Замыкает тройку Шымкент с показателем 268 тысяч пассажиров. 

"Доходы от перевозки пассажиров воздушным транспортом в І квартале составили 151 миллиарда тенге, что 1,5 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. При этом цены на авиаперелёты в апреле по сравнению с мартом 2023 года подорожали на 17,7 процента", - уточнили в бюро.

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Сегодня, 15:54
237
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