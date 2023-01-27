Авиаперелёты по Казахстану сделают бесплатными для двух тысяч детей

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До двух тысяч увеличится число детей, которые смогут воспользоваться бесплатными авиаперелётами по Казахстану по программе Kids Go Free. Такими планами во время коллегии поделился министр культуры и спорта Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Отметим, что в прошлом году по программе Kids Go free возможность бесплатно летать в самолетах получили 1500 детей.

"В этом году мы будем работать для того, чтобы предоставить бесплатные авиаперелеты двум тысячам детей. Это создаст больше возможностей для семейного отдыха. При этом, программа Kids Go free стала доступнее для туроператоров. Расширен перечень подтверждения приобретения детского авиабилета и сокращены сроки рассмотрения заявок и выплат", — сообщил Асхат Оралов.