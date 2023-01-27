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womanel.com Сегодня, 12:57
256
Сегодня, 12:57
256
Фото: womanel.com

Авиаперелёты по Казахстану сделают бесплатными для двух тысяч детей

До двух тысяч увеличится число детей, которые смогут воспользоваться бесплатными авиаперелётами по Казахстану по программе Kids Go Free. Такими планами во время коллегии поделился министр культуры и спорта Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК. 

Отметим, что в прошлом году по программе Kids Go free возможность бесплатно летать в самолетах получили 1500 детей.

"В этом году мы будем работать для того, чтобы предоставить бесплатные авиаперелеты двум тысячам детей. Это создаст больше возможностей для семейного отдыха. При этом, программа Kids Go free стала доступнее для туроператоров. Расширен перечень подтверждения приобретения детского авиабилета и сокращены сроки рассмотрения заявок и выплат", — сообщил Асхат Оралов.

Как сообщалось ранее, для детей в РК доступен механизм бесплатного авиаперелёта в рамках туристского продукта, который направлен на стимулирование семейного отдыха внутри страны. По условиям программы бесплатный билет самолёт может получить ребнок от двух до 17 лет, путешествующий по турпакету по территории Казахстана.

Для участия в программе необходимо запланировать отдых внутри страны; обратиться в туркомпанию, которая готова сформировать турпродукт, в рамках которого будут предоставлены бесплатные авиаперелеты; оплатить сформированный турпродукт за минусом стоимости детских авиабилетов; после отдыха предоставить туркомпании копии пассажирского купона (посадочных талонов).

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#авиаперевозки #туризм #Казахстан #дети
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:57
256
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