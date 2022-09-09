Авиакомпанию SCAT оштрафовали за поздний ответ пассажиру

Фото: Телеграм-канал МИИР

Территориальный департамент по защите прав потребителей Шымкента в июле вынес административное взыскание в отношении АО "Авиакомпания SCAT" в виде штрафа. Но компания его оспорила в суде и проиграла, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по защите прав потребителей.

В департаменте рассказали, что 9 ноября 2021 года при выполнении авиакомпанией рейса Нур-Султан – Алматы был испорчен чемодан одного из пассажиров. В аэропорту Алматы в тот же день было зафиксировано повреждение багажа и предъявлена письменная претензия авиакомпании.