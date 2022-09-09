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Авиакомпанию SCAT оштрафовали за поздний ответ пассажиру
Территориальный департамент по защите прав потребителей Шымкента в июле вынес административное взыскание в отношении АО "Авиакомпания SCAT" в виде штрафа. Но компания его оспорила в суде и проиграла, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по защите прав потребителей.
В департаменте рассказали, что 9 ноября 2021 года при выполнении авиакомпанией рейса Нур-Султан – Алматы был испорчен чемодан одного из пассажиров. В аэропорту Алматы в тот же день было зафиксировано повреждение багажа и предъявлена письменная претензия авиакомпании.
"В ходе проверки было установлено, что авиакомпания не выполнила требование, предусмотренное пунктом 5 статьи 42-4 Закона "О защите прав потребителей", согласно которому ответ на претензию потребителя представляется в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения ее субъектом предпринимательства.
Не соглашаясь с постановлением о штрафе, авиакомпания обжаловала его в суде. Но суд оставил жалобу авиакомпании без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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