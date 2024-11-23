Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса на 15 часов в Актау

Прождавшие свой рейс 15 часов в аэропорту Актау пассажиры и не получившие в полной мере услуг от авиакомпании "Air Astana" официально написали обращение в Мангистаускую транспортную прокуратуру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Доводы о непредоставлении услуг, предусмотренных требованиями законодательства, подтвердились. В частности, пассажирам не предоставили гостиницу, питание, комнату матери и ребенка, а также транспортировку из аэропорта в город.

По акту прокуратуры "Air Astana" привлечена к административной ответственности и на нее наложен штраф на сумму 1 846 000 тенге.

Напомним, пассажиры не могли вылететь из Актау в Алматы этим летом, 12 августа. Люди жаловались, что представители перевозчика толком не объяснили причину задержки.