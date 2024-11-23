Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса на 15 часов в Актау
Права авиапассажиров защитила Мангистауская транспортная прокуратура.
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Прождавшие свой рейс 15 часов в аэропорту Актау пассажиры и не получившие в полной мере услуг от авиакомпании "Air Astana" официально написали обращение в Мангистаускую транспортную прокуратуру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Доводы о непредоставлении услуг, предусмотренных требованиями законодательства, подтвердились. В частности, пассажирам не предоставили гостиницу, питание, комнату матери и ребенка, а также транспортировку из аэропорта в город.
По акту прокуратуры "Air Astana" привлечена к административной ответственности и на нее наложен штраф на сумму 1 846 000 тенге.
Напомним, пассажиры не могли вылететь из Актау в Алматы этим летом, 12 августа. Люди жаловались, что представители перевозчика толком не объяснили причину задержки.
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