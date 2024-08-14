"Рассекли бровь": FlyArystan оказалась в центре очередного скандала

Известная журналистка Ляйля Султанкызы во время полета по маршруту Шымкент-Астана получила травму от упавшей ей на голову тяжелой клади, передаёт BaigeNews.

"Вечером около 21:50 я прилетела в Астану из Шымкента рейсом KC7326. По неосторожности пассажира, который встал до открытия двери самолета, тяжелый (твердый) предмет с верхней полки упал мне на лицо, разбив бровь. Это произошло из-за отсутствия мер безопасности со стороны авиакомпании FlyArystan", – написала телеведущая.

По ее словам, бортпроводники не смогли оказать ей первую помощь - ни аптечки, ни льда, ни холодных вещей, останавливающих кровь, ни салфетки.