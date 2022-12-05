Авиакомпания Fly Arystan получила новое судно

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Новый борт пополнил парк авиакомпании Fly Arystan. Ожидается, что ввод самолёта в эксплуатацию положительно повлияет на своевременность выполнения расписания полётов и доступность авиабилетов, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в комитете гражданской авиации, ночью 3 декабря в Казахстан прибыло судно А320neo. Самолёт вместимостью 188 кресел будет вторым во флоте авиакомпании, остальные имеют одинаковую ёмкость 180 кресел.

С августа 2022 года казахстанские авиакомпании получили восемь воздушных судов ёмкостью от 174 до 189 кресел.