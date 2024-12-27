"Азербайджанские авиалинии" с 28 декабря приостановят полёты из Баку в несколько городов России, передаёт BaigeNews.kz.

В сообщении в Telegram-канале авиакомпании говорится о том, что самолёты не будут летать в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару.

"Данное решение, принятое по согласованию с Государственным управлением гражданской авиации Азербайджана, основано на предварительных результатах расследования крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", вследствие физического и технического внешнего вмешательства, и учитывает потенциальные риски для безопасности полётов", - сказано в сообщении.

Приостановление будет действовать до завершения окончательного расследования.

25 декабря AZAL принял решение приостановить полёты из Баку в Грозный и Махачкалу.