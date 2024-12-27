  • 27 Декабря, 15:44
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Авиакомпания AZAL приостановила полёты в несколько городов после крушения самолёта

Решение основано на предварительных результатах расследования падения судна Embraer 190.

Сегодня, 15:36
АВТОР
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t.me/AzerbaijanAirlines Сегодня, 15:36
Сегодня, 15:36
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Фото: t.me/AzerbaijanAirlines

"Азербайджанские авиалинии" с 28 декабря приостановят полёты из Баку в несколько городов России, передаёт BaigeNews.kz.

В сообщении в Telegram-канале авиакомпании говорится о том, что самолёты не будут летать в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару.

"Данное решение, принятое по согласованию с Государственным управлением гражданской авиации Азербайджана, основано на предварительных результатах расследования крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", вследствие физического и технического внешнего вмешательства, и учитывает потенциальные риски для безопасности полётов", - сказано в сообщении.

Приостановление будет действовать до завершения окончательного расследования.

25 декабря AZAL принял решение приостановить полёты из Баку в Грозный и Махачкалу.

Трагедия с лайнером произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.

38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.

Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.

В результате происшествия госпитализированы 29 человек. 

В Актау прилетели представители правительства Азербайджана. 

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.

Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке. Казахстанцы сдают кровь для пострадавших. 

Премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил посольство Азербайджана в Астане и оставил запись в Книге соболезнований.

На месте крушения самолёта в Актау найдены два бортовых самописца.

Кроме того, стало известно, что на борту взорвался кислородный баллон.

В авиакомпании назвали суммы компенсаций пострадавшим. 

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