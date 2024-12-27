Авиакомпания AZAL приостановила полёты в несколько городов после крушения самолёта
Решение основано на предварительных результатах расследования падения судна Embraer 190.
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"Азербайджанские авиалинии" с 28 декабря приостановят полёты из Баку в несколько городов России, передаёт BaigeNews.kz.
В сообщении в Telegram-канале авиакомпании говорится о том, что самолёты не будут летать в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару.
"Данное решение, принятое по согласованию с Государственным управлением гражданской авиации Азербайджана, основано на предварительных результатах расследования крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", вследствие физического и технического внешнего вмешательства, и учитывает потенциальные риски для безопасности полётов", - сказано в сообщении.
Приостановление будет действовать до завершения окончательного расследования.
25 декабря AZAL принял решение приостановить полёты из Баку в Грозный и Махачкалу.
Трагедия с лайнером произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.
38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.
Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.
В результате происшествия госпитализированы 29 человек.
В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.
В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.
Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке. Казахстанцы сдают кровь для пострадавших.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил посольство Азербайджана в Астане и оставил запись в Книге соболезнований.
На месте крушения самолёта в Актау найдены два бортовых самописца.
Кроме того, стало известно, что на борту взорвался кислородный баллон.
В авиакомпании назвали суммы компенсаций пострадавшим.
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