Авиакомпании оштрафовали за нарушение прав казахстанцев
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За нарушение прав пассажиров к административной ответственности привлекли несколько казахстанских авиакомпаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
В ведомстве отметили, что летом с увеличением количества рейсов участились жалобы пассажиров на авиакомпании. Одни несвоевременно оказывают услуги, другие не оказывают их при задержке рейса.
"В связи с непредоставлением услуг (пассажиры не были размещены в гостинице, а также не был организован трансфер пассажиров из аэропорта до гостиницы и обратно) при задержке рейса по маршруту Алматы – Караганда 11 июля авиакомпании Fly Arystan, составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 567 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 000 МРП (3 692 000 тенге)", - сообщили в КГА.
На такую же сумму за ненадлежащее оказание услуг при задержке рейса по маршруту Атырау – Алматы, 24 июня оштрафовали компанию SCAT.
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