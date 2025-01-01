Директор департамента гражданской авиации министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван на брифинге заявил, что специалисты расшифровали данные одного из черных ящиков самолета Jeju Air, разбившегося 29 декабря в аэропорту Муан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Завершено извлечение данных из речевого регистратора переговоров в кабине пилотов. Сегодня началась работа по их конвертации в звуковые файлы", - сказал он.

Южнокорейский чиновник добавил, что работа будет проведена настолько быстро, насколько возможно. 29 декабря погибли 179 человек из 181 находившегося на борту самолета Boeing 737-800, что стало крупнейшей авиакатастрофой на территории Республики Корея.

Второй "черный ящик" - бортовой самописец данных о полете - получил некоторые внешние повреждения. Это увеличит время, необходимое для его дешифровки. На расшифровку бортового самописца с данными о полете потребуется около месяца, полагают южнокорейские эксперты. Если бы оба аппарата не были повреждены, то расшифровка заняла бы около недели.

В случае, если южнокорейские специалисты будут испытывать сложности с расшифровкой, черные ящики могут быть переданы их американским коллегам из Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ). Около 10 человек прибыли в Муан в составе американской делегации от Национального совета по безопасности на транспорте и компании Boeing. Агентство Yonhap указывает, что они вместе с южнокорейскими коллегами в первую очередь изучили конструкцию в виде земляной насыпи, на которой установлены радиоантенны на бетонном фундаменте.

Самолёт Jeju Air, на борту которого находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Муан, примерно в 288 километрах к юго-западу от Сеула.

Самолёт заскользил по земле с невыпущенными шасси и врезался в бетонную стену, после чего с оглушительным взрывом загорелся.

Двое членов экипажа были спасены, остальные пассажиры и члены экипажа погибли. В Южной Корее объявлен семидневный траур по погибшим.