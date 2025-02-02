В Вашингтоне подходит к завершению сложнейшая операции по извлечению из под искорёженных обломков упавшего самолёта тел всех 67 жертв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

Семьи ждали в аэропорту возвращения своих близких, когда их самолёт, за несколько минут до посадки, столкнулся в воздухе с военным вертолётом. Затем последовал мощный взрыв, в результате которого оборвались 67 жизней. Тела людей спасателям пришлось извлекать из реки Потомак.

"По меньшей мере 42 тела, 38 из которых были идентифицированы, были извлечены из темных глубин Потомака. Поисковые работы затрудняли нулевая видимость в холодной воде, острые обломки и искореженный металл", — сообщает телеканал.

Поисковые работы были масштабными, в них участвовали почти все команды дайверов региона, включая Береговую охрану США, дайв-команду вашингтонского отделения ФБР, пожарную службу округа Колумбия и Международную ассоциацию пожарных.

Искореженные обломки в реке Потомак особенно затруднили поисково-спасательные работы для команд дайверов, которые с трудом добирались до частей фюзеляжа самолета. Эти секции необходимо было демонтировать, чтобы извлечь оставшиеся тела, сказал начальник пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли.

"В эти выходные всё немного замедлилось, потому что ждали более тяжёлое спасательное оборудование, которое появится в ближайшие 24–36 часов, — сказал Хоугланд в интервью CNN в субботу. — В понедельник они подготовятся к довольно сложной операции по извлечению частей самолёта из воды".

Ранее водолазы достали со дна реки Потомак "черные ящики" пассажирского лайнера.