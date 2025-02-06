В США опознали всех 67 жертв столкновения самолета и вертолета, произошедшего недалеко от национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

"Официальные лица сообщили, что они опознали всех 67 человек, погибших в результате столкновения в воздухе на прошлой неделе самолета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь Инженерный корпус армии США рассчитывает полностью удалить все основные компоненты самолетов из реки Потомак. После этого специалисты планируют перейти к поднятию со дна останков второго воздушного судна - вертолета Black Hawk.

Напомним, около аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне произошла крупнейшая за последние 15 лет в США авиакатастрофа: пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом и упал в реку. На борту было 64 человека, включая экипаж.





