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Авиакатастрофа в США: найдены "черные ящики" лайнера

Сегодня, 09:14
АВТОР
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Andrew Harnik / Getty Images Сегодня, 09:14
Сегодня, 09:14
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Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Водолазы достали со дна реки Потомак "черные ящики" пассажирского лайнера, потерпевшего крушение 30 января возле аэропорта в Вашингтоне,передаёт BaigeNews.kz .

Телекомпания CBS получила из своих источников подтверждение, что найдены оба бортовых самописца — и тот, что записывает параметры полета, и тот, что записывает переговоры в кабине летчиков.

По данным CBS, записи "черных ящиков" будет анализировать лаборатория Национального управления безопасности на транспорте, которая расположена недалеко от места катастрофы.

В столкновении рейсового самолета и военного вертолета в среду возле аэропорта им. Рональда Рейгана под Вашингтоном погибли 67 человек: 60 пассажиров и четыре члена экипажа в самолете и трое вертолетчиков.

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