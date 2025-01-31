Авиакатастрофа в США: найдены "черные ящики" лайнера
Сегодня, 09:14
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Сегодня, 09:14Сегодня, 09:14
224Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Водолазы достали со дна реки Потомак "черные ящики" пассажирского лайнера, потерпевшего крушение 30 января возле аэропорта в Вашингтоне,передаёт BaigeNews.kz .
Телекомпания CBS получила из своих источников подтверждение, что найдены оба бортовых самописца — и тот, что записывает параметры полета, и тот, что записывает переговоры в кабине летчиков.
По данным CBS, записи "черных ящиков" будет анализировать лаборатория Национального управления безопасности на транспорте, которая расположена недалеко от места катастрофы.
В столкновении рейсового самолета и военного вертолета в среду возле аэропорта им. Рональда Рейгана под Вашингтоном погибли 67 человек: 60 пассажиров и четыре члена экипажа в самолете и трое вертолетчиков.
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