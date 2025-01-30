Чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту рухнувшего самолета в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на moskvichmag.ru.

Спортивный агент Ари Закарян первым сообщил, что на борту самолета находились российские фигуристы. "Пока узнаем, не могу говорить. Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро все увидите", — сказал он "Матч ТВ".

Фигурист Джон Маравилла заявил "РИА Новости" что в самолете находилось как минимум 14 спортсменов. "Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия", — сказал он.

На борту самолета также мог находиться 23-летний сын Шишковой и Наумова Максим. Он тоже фигурист и участвовал в чемпионате США, с которого команда, предположительно, возвращалась на самолете, потерпевшем крушение. На борту военного вертолета было три человека, их гибель уже официально подтверждена.

К слову, Шишкова и Наумов чемпионы мира по парному катанию в составе сборной России (1994). На зимней Олимпиаде 1992 года они заняли пятое место, на олимпиаде в 1994 году — четвертое.

Напомним, около аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне произошла крупнейшая за последние 15 лет в США авиакатастрофа: пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку. На борту было 64 человека, включая экипаж. По информации властей США, выживших нет. На данный момент подтверждена смерть 18 человек, тела продолжают доставать из реки. Имена погибших пока не называют.