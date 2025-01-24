Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев прокомментировал ход расследования черных ящиков с разбившегося близ Актау самолета, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Канат Бозумбаев напомнил, что по стандартам ИКАО, расследование должно длиться в течение месяца.

"Комиссия в составе 17-18 человек с участием экспертов из России, Азербайджана работает. Есть представители ИКАО, Бразилии. Они сосредоточились над работой материалов из Бразилии по расшифровке черных ящиков. Они были полностью расшифрованы. Теперь параметры, режимы полета и аудиопереговоры с землей, между собой экипажа накладываются и будут сделаны определенные выводы", - сказал Бозумбаев.

Он добавил, что судебная экспертиза Казахстана должна проверить голоса пилотов и членов экипажа. Кроме того, их дадут послушать родственникам погибших, чтобы убедиться, что это действительно их голоса.

"Это большая международная работа. Мы надеемся, что на следующей неделе предварительная часть будет опубликована Министерством транспорта. ИКАО рекомендует в течение 30 дней со дня авиапроисшествия. Думаю, что в связи с тем, что это международная комиссия, должны уложиться. Есть сложности, но должны будут уложиться. Чтобы не было разногласий, инсинуации более-менее подробно я вам разъяснил. Наберитесь терпения и все в свое время будет опубликовано", - заверил заместитель премьер-министра.

Канат Бозумбаев уточнил, что речь идет не о криминалистическом расследовании, а о расследовании авиационного происшествия властями.

"Отдельно было возбуждено уголовное дело под эгидой Генеральной прокуратуры. Транспортный прокурор Сулейменов держит на контроле это дело. Там есть баллистическая экспертиза и взрывотехническая экспертиза. Работа сейчас там продолжается. То есть картинка должна быть сложена из двух вещей. Криминалистическая экспертиза - это немножко другая сфера. Гражданские власти туда не вторгаются, они в свое время тоже доложат. То же самое и в России происходит, и в Азербайджане. Наши силовики, которые проводят уголовное расследование, в плотном контакте с прокуратурой и Российской Федерацией, и Азербайджаном. Также и наши летные власти с обоими странами", - подчеркнул зампремьера.

Напомним, 25 декабря под Актау потерпел крушение самолет азербайжданской авиакомпании.

Позже стало известно, что на место крушения самолёта в Актау вылетел глава МЧС РК. Также сообщалось, что врачи сообщили о состоянии госпитализированных в результате крушения самолёта под Актау.